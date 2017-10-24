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Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
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Сидней Сэм
№33
Полузащитник
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Команда
Дармштадт
Возраст
33
Рост
174
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2017/2018
24.10.2017
24 окт. 2017
вт
19:30
Падерборн
2 : 0
Бохум
24.10.2017
24 окт. 2017
вт
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
2
Бохум
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала