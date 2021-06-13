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Команда Бешикташ

Возраст 32

Рост 182

Вес 73

Его выгоняли из клубного автобуса, когда тот решил открыть пиво прямо во время поездки. Тренером тогда был Анте Чачич, который потом работал с Видой в сборной.