Домагой Вида
№21
Защитник
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Команда
Бешикташ
Возраст
32
Рост
182
Вес
73
Его выгоняли из клубного автобуса, когда тот решил открыть пиво прямо во время поездки. Тренером тогда был Анте Чачич, который потом работал с Видой в сборной.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.06.2021 13 июня 2021 вс 16:00
Англия
1 : 0
Хорватия
13.06.2021 13 июня 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Чемпионат Европы, 1 тур
Англия
1
Хорватия
0
минуты: 1' - 90' / Чемпионат Европы, 1 тур