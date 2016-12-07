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Легкая атлетика
Новости
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Андре (Андре Фелипе Рибейро)
№16
Нападающий
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Команда
Гремио
Возраст
30
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
07.12.2016
07 дек. 2016
ср
22:45
Легия
1 : 0
Спортинг
07.12.2016
07 дек. 2016
ср
22:45
минуты: 68' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Легия
1
Спортинг
0
минуты: 68' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
22.11.2016
22 нояб. 2016
вт
22:45
Спортинг
1 : 2
Реал
90'
90'
90'
22.11.2016
22 нояб. 2016
вт
22:45
минуты: 77' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Спортинг
1
Реал
2
минуты: 77' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
18.10.2016
18 окт. 2016
вт
21:45
Спортинг
1 : 2
Боруссия
18.10.2016
18 окт. 2016
вт
21:45
минуты: 79' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Спортинг
1
Боруссия
2
минуты: 79' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
27.09.2016
27 сент. 2016
вт
21:45
Спортинг
2 : 0
Легия
27.09.2016
27 сент. 2016
вт
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Спортинг
2
Легия
0
был в запасе
14.09.2016
14 сент. 2016
ср
21:45
Реал
2 : 1
Спортинг
14.09.2016
14 сент. 2016
ср
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Реал
2
Спортинг
1
был в запасе