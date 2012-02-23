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Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
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Андре Ойер
№13
Защитник
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Команда
Возраст
46
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
23:05
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Аякс
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
1
Аякс
2
был в запасе