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Коронавирус
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Нассим Бен-Халифа
№15
Нападающий
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Команда
Возраст
29
Рост
188
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2010/2011
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
16:30
Кайзерслаутерн
0 : 2
Нюрнберг
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Кайзерслаутерн
0
Нюрнберг
2
был в запасе
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
16:30
Кельн
1 : 0
Нюрнберг
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Кельн
1
Нюрнберг
0
был в запасе
12.03.2011
12 марта 2011
сб
17:30
Вольфсбург
1 : 2
Нюрнберг
12.03.2011
12 марта 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вольфсбург
1
Нюрнберг
2
был в запасе
05.03.2011
05 марта 2011
сб
17:30
Нюрнберг
5 : 0
Санкт-Паули
05.03.2011
05 марта 2011
сб
17:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Нюрнберг
5
Санкт-Паули
0
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
17:30
Нюрнберг
2 : 0
Гамбург
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Нюрнберг
2
Гамбург
0
был в запасе
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
17:30
Кайзерслаутерн
0 : 0
Вольфсбург
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Кайзерслаутерн
0
Вольфсбург
0
был в запасе
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:30
Кельн
1 : 1
Вольфсбург
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Кельн
1
Вольфсбург
1
был в запасе
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:30
Санкт-Паули
1 : 1
Вольфсбург
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Санкт-Паули
1
Вольфсбург
1
был в запасе
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
16:30
Вольфсбург
2 : 1
Фрайбург
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсбург
2
Фрайбург
1
был в запасе
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:00
Гамбург
1 : 3
Вольфсбург
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Гамбург
1
Вольфсбург
3
был в запасе