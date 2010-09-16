Юссуф Траоре
№27
Полузащитник
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Команда
Янг Бойз
Возраст
30
Рост
175
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
Лозанна-Спорт
0 : 3
ЦСКА
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
минуты: 1' - 64'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лозанна-Спорт
0
ЦСКА
3
минуты: 1' - 64' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур