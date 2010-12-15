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Легкая атлетика
Новости
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Мишель Аванцини
№13
Полузащитник
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Команда
Лозанна-Спорт
Возраст
32
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
21:00
Лозанна-Спорт
0 : 1
Палермо
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
21:00
минуты: 1' - 77'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лозанна-Спорт
0
Палермо
1
минуты: 1' - 77' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
02.12.2010
02 дек. 2010
чт
21:00
ЦСКА
5 : 1
Лозанна-Спорт
02.12.2010
02 дек. 2010
чт
21:00
минуты: 1' - 58'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ЦСКА
5
Лозанна-Спорт
1
минуты: 1' - 58' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
21:00
Лозанна-Спорт
1 : 3
Спарта
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
21:00
минуты: 62' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Лозанна-Спорт
1
Спарта
3
минуты: 62' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
Спарта
3 : 3
Лозанна-Спорт
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
минуты: 74' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Спарта
3
Лозанна-Спорт
3
минуты: 74' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
Палермо
1 : 0
Лозанна-Спорт
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
минуты: 1' - 82'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Палермо
1
Лозанна-Спорт
0
минуты: 1' - 82' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
Лозанна-Спорт
0 : 3
ЦСКА
78'
78'
78'
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 81'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лозанна-Спорт
0
ЦСКА
3
минуты: 1' - 81' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур