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Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
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Коронавирус
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Алан (Алан Осорио да Коста Силва)
№30
Нападающий
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Команда
Брага
Возраст
41
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2011/2012
2010/2011
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
20:55
Олимпиакос
2 : 2
Динамо
9'
9'
9'
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
20:55
9'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Олимпиакос
2
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала