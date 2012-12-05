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Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
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Пауло Сезар (Пауло Сезар)
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
41
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
2010/2011
05.12.2012
05 дек. 2012
ср
22:45
Брага
1 : 2
Галатасарай
05.12.2012
05 дек. 2012
ср
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Брага
1
Галатасарай
2
был в запасе
02.10.2012
02 окт. 2012
вт
21:45
Галатасарай
0 : 2
Брага
02.10.2012
02 окт. 2012
вт
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Галатасарай
0
Брага
2
был в запасе
19.09.2012
19 сент. 2012
ср
21:45
Брага
0 : 2
ЧФР Клуж
19.09.2012
19 сент. 2012
ср
21:45
минуты: 71' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Брага
0
ЧФР Клуж
2
минуты: 71' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур