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Легкая атлетика
Новости
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Пицци (Луис Мигел Фернандес)
№21
Нападающий
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Команда
Бенфика
Возраст
31
Рост
172
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2011/2012
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
20:55
Арсенал
3 : 2
Бенфика
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
20:55
минуты: 1' - 57'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Арсенал
3
Бенфика
2
минуты: 1' - 57' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
Бенфика
1 : 1
Арсенал
55', 55'
55', 55'
55', 55'
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
55', 55'
минуты: 1' - 64'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Бенфика
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 64' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала