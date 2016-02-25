Леонардо Салино
№30
Защитник
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Команда
Возраст
36
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 23:05
Олимпиакос
1 : 2
Андерлехт
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Олимпиакос
1
Андерлехт
2
был в запасе
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 21:00
Андерлехт
1 : 0
Олимпиакос
4'
4'
4'
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Андерлехт
1
Олимпиакос
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала