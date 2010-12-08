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Легкая атлетика
Новости
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Коронавирус
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Андрес Мадрид
№21
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
08.12.2010
08 дек. 2010
ср
22:45
Шахтер
2 : 0
Брага
08.12.2010
08 дек. 2010
ср
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Шахтер
2
Брага
0
был в запасе
23.11.2010
23 нояб. 2010
вт
22:45
Брага
2 : 0
Арсенал
23.11.2010
23 нояб. 2010
вт
22:45
минуты: 82' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Брага
2
Арсенал
0
минуты: 82' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
22:45
Партизан
0 : 1
Брага
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
22:45
минуты: 68' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Партизан
0
Брага
1
минуты: 68' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
19.10.2010
19 окт. 2010
вт
21:45
Брага
2 : 0
Партизан
54'
54'
54'
19.10.2010
19 окт. 2010
вт
21:45
минуты: 1' - 73'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Брага
2
Партизан
0
минуты: 1' - 73' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
21:45
Брага
0 : 3
Шахтер
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Брага
0
Шахтер
3
был в запасе
15.09.2010
15 сент. 2010
ср
21:45
Арсенал
6 : 0
Брага
15.09.2010
15 сент. 2010
ср
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Арсенал
6
Брага
0
был в запасе