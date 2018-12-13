Элдер Барбоза
№7
Полузащитник
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Команда
АЕК
Возраст
34
Рост
172
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 20:55
Акхисар Беледиеспор
0 : 0
Стандард
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Акхисар Беледиеспор
0
Стандард
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
Краснодар
2 : 1
Акхисар Беледиеспор
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Краснодар
2
Акхисар Беледиеспор
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 20:55
Акхисар Беледиеспор
2 : 3
Севилья
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Акхисар Беледиеспор
2
Севилья
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
Севилья
6 : 0
Акхисар Беледиеспор
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Севилья
6
Акхисар Беледиеспор
0
был в запасе
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 22:00
Стандард
2 : 1
Акхисар Беледиеспор
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Стандард
2
Акхисар Беледиеспор
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур