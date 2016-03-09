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Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Коронавирус
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Силвиу (Силвиу Мануэль де Асеведу)
№28
Защитник
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Команда
Возраст
33
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
испания. примера
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
09.03.2016
09 марта 2016
ср
20:00
Зенит
1 : 2
Бенфика
09.03.2016
09 марта 2016
ср
20:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Зенит
1
Бенфика
2
был в запасе
16.02.2016
16 февр. 2016
вт
22:45
Бенфика
1 : 0
Зенит
16.02.2016
16 февр. 2016
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Бенфика
1
Зенит
0
был в запасе