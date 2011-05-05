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Мигел Гарсия (Мигел Гарсия)
№15
Защитник
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Команда
Возраст
38
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
05.05.2011
05 мая 2011
чт
22:05
Брага
1 : 0
Бенфика
05.05.2011
05 мая 2011
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Брага
1
Бенфика
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
22:05
Бенфика
2 : 1
Брага
41'
41'
41'
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Бенфика
2
Брага
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
22:05
Динамо
1 : 1
Брага
50'
50'
50'
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Динамо
1
Брага
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
17.03.2011
17 марта 2011
чт
23:05
Ливерпуль
0 : 0
Брага
17.03.2011
17 марта 2011
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Ливерпуль
0
Брага
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
10.03.2011
10 марта 2011
чт
21:00
Брага
1 : 0
Ливерпуль
10.03.2011
10 марта 2011
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Брага
1
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
24.02.2011
24 февр. 2011
чт
23:05
Брага
2 : 0
Лех
24.02.2011
24 февр. 2011
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брага
2
Лех
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
17.02.2011
17 февр. 2011
чт
21:00
Лех
1 : 0
Брага
17.02.2011
17 февр. 2011
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Лех
1
Брага
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала