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Легкая атлетика
Новости
Материалы
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Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Коронавирус
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Онур Айик
№11
Нападающий
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Команда
Акхисар Беледиеспор
Возраст
31
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Акхисар Беледиеспор
0 : 0
Стандард
90'
90'
90'
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Акхисар Беледиеспор
0
Стандард
0
был в запасе
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Краснодар
2 : 1
Акхисар Беледиеспор
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 42' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Краснодар
2
Акхисар Беледиеспор
1
минуты: 42' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
20:55
Акхисар Беледиеспор
2 : 3
Севилья
78'
78'
78'
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
20:55
78'
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Акхисар Беледиеспор
2
Севилья
3
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Севилья
6 : 0
Акхисар Беледиеспор
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Севилья
6
Акхисар Беледиеспор
0
был в запасе
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
Стандард
2 : 1
Акхисар Беледиеспор
32'
32'
32'
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
32'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Стандард
2
Акхисар Беледиеспор
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Акхисар Беледиеспор
0 : 1
Краснодар
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Акхисар Беледиеспор
0
Краснодар
1
был в запасе