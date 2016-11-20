Леннарт Ти
№10
Нападающий
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Команда
Зволле
Возраст
29
Рост
184
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 19:30
Вердер
1 : 2
Айнтрахт
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 19:30
минуты: 83' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
1
Айнтрахт
2
минуты: 83' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 16:30
Вердер
1 : 3
Фрайбург
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 16:30
минуты: 78' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вердер
1
Фрайбург
3
минуты: 78' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 16:30
Дармштадт
2 : 2
Вердер
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Дармштадт
2
Вердер
2
был в запасе
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 19:30
Вердер
2 : 1
Вольфсбург
86'
86'
86'
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 19:30
86'
минуты: 73' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вердер
2
Вольфсбург
1
минуты: 73' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 21:00
Вердер
1 : 2
Майнц
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 21:00
минуты: 55' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вердер
1
Майнц
2
минуты: 55' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 19:30
Боруссия
4 : 1
Вердер
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия
4
Вердер
1
был в запасе
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 16:30
Вердер
1 : 2
Аугсбург
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 16:30
минуты: 79' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер
1
Аугсбург
2
минуты: 79' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
26.08.2016 26 авг. 2016 пт 21:30
Бавария
6 : 0
Вердер
26.08.2016 26 авг. 2016 пт 21:30
минуты: 88' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
6
Вердер
0
минуты: 88' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур