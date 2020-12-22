Феликс Кроос
№23
Полузащитник
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Команда
Унион
Возраст
30
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 22:00
Айнтрахт
0 : 2
Боруссия
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 22:00
минуты: 80' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Айнтрахт
0
Боруссия
2
минуты: 80' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала