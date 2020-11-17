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Коронавирус
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Валентинос Сиелис
№4
Защитник
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Команда
АЕЛ
Возраст
31
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
17.11.2020
17 нояб. 2020
вт
22:45
Черногория
4 : 0
Кипр
17.11.2020
17 нояб. 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 6 тур
Черногория
4
Кипр
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 6 тур
08.09.2020
08 сент. 2020
вт
21:45
Кипр
0 : 1
Азербайджан
57'
57'
57'
08.09.2020
08 сент. 2020
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 2 тур
Кипр
0
Азербайджан
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 2 тур