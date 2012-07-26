Марко Видович
№15
Защитник
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Команда
Гонвед
Возраст
32
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.07.2012 26 июля 2012 чт 19:30
Гонвед
0 : 4
Анжи
26.07.2012 26 июля 2012 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Гонвед
0
Анжи
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2012 19 июля 2012 чт 18:00
Анжи
1 : 0
Гонвед
19.07.2012 19 июля 2012 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Анжи
1
Гонвед
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд