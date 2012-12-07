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Альваро Брачи
№2
Защитник
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Команда
Фехервар
Возраст
35
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
07.12.2012
07 дек. 2012
пт
23:05
Спортинг
2 : 1
Фехервар
07.12.2012
07 дек. 2012
пт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Спортинг
2
Фехервар
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
Фехервар
0 : 1
Генк
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Фехервар
0
Генк
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
Базель
1 : 0
Фехервар
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Базель
1
Фехервар
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
Фехервар
2 : 1
Базель
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Фехервар
2
Базель
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
20:00
Фехервар
3 : 0
Спортинг
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Фехервар
3
Спортинг
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
Генк
3 : 0
Фехервар
90'
90'
90'
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Генк
3
Фехервар
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур