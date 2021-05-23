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Сенад Лулич
№19
Полузащитник
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Команда
Лацио
Возраст
35
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
Сассуоло
2 : 0
Лацио
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
2
Лацио
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
18.05.2021
18 мая 2021
вт
21:30
Лацио
0 : 0
Торино
18.05.2021
18 мая 2021
вт
21:30
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
0
Торино
0
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
15.05.2021
15 мая 2021
сб
21:45
Рома
2 : 0
Лацио
15.05.2021
15 мая 2021
сб
21:45
минуты: 1' - 59'
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
2
Лацио
0
минуты: 1' - 59' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
Лацио
1 : 0
Парма
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
1
Парма
0
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
21:45
Фиорентина
2 : 0
Лацио
08.05.2021
08 мая 2021
сб
21:45
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 35 тур
Фиорентина
2
Лацио
0
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 35 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
13:30
Лацио
4 : 3
Дженоа
02.05.2021
02 мая 2021
вс
13:30
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
4
Дженоа
3
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 34 тур
26.04.2021
26 апр. 2021
пн
21:45
Лацио
3 : 0
Милан
26.04.2021
26 апр. 2021
пн
21:45
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
3
Милан
0
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 33 тур
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
21:45
Наполи
5 : 2
Лацио
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
21:45
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
5
Лацио
2
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
Лацио
5 : 3
Беневенто
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
5
Беневенто
3
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Верона
0 : 1
Лацио
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
0
Лацио
1
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Лацио
2 : 1
Специя
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 52'
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
2
Специя
1
минуты: 1' - 52' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Удинезе
0 : 1
Лацио
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
0
Лацио
1
был в запасе
12.03.2021
12 марта 2021
пт
17:00
Лацио
3 : 2
Кротоне
12.03.2021
12 марта 2021
пт
17:00
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
3
Кротоне
2
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
22:45
Ювентус
3 : 1
Лацио
06.03.2021
06 марта 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 55'
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
3
Лацио
1
минуты: 1' - 55' / Италия. Серия А, 26 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:00
Болонья
2 : 0
Лацио
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
2
Лацио
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:00
Лацио
1 : 0
Сампдория
45'
45'
45'
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 56'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1
Сампдория
0
минуты: 1' - 56' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:45
Интер
3 : 1
Лацио
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
3
Лацио
1
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
22:45
Лацио
1 : 0
Кальяри
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
22:45
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
1
Кальяри
0
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Аталанта
1 : 3
Лацио
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
1
Лацио
3
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
20:00
Лацио
2 : 1
Сассуоло
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
2
Сассуоло
1
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
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