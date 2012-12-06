Марио Раймонди
№16
Полузащитник
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Команда
Янг Бойз
Возраст
40
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
Янг Бойз
3 : 1
Анжи
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Янг Бойз
3
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
Удинезе
2 : 3
Янг Бойз
77'
77'
77'
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Удинезе
2
Янг Бойз
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
Янг Бойз
3 : 1
Удинезе
29'
29'
29'
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Янг Бойз
3
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 19:00
Анжи
2 : 0
Янг Бойз
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Анжи
2
Янг Бойз
0
был в запасе
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
Янг Бойз
3 : 5
Ливерпуль
17'
17'
17'
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Янг Бойз
3
Ливерпуль
5
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур