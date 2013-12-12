Кристиан Шнойвли
№20
Полузащитник
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Команда
Люцерн
Возраст
33
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 23:05
Тун
0 : 1
Генк
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 59'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Тун
0
Генк
1
минуты: 1' - 59' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 23:05
Тун
0 : 2
Динамо
42'
42'
42'
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 69'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Тун
0
Динамо
2
минуты: 1' - 69' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 20:00
Динамо
3 : 0
Тун
19'
19'
19'
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 20:00
минуты: 1' - 74'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Динамо
3
Тун
0
минуты: 1' - 74' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 20:00
Генк
2 : 1
Тун
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 20:00
минуты: 64' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Генк
2
Тун
1
минуты: 64' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 22:05
Тун
1 : 0
Рапид
35'
62'
35'
62'
35'
62'
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 22:05
35'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Тун
1
Рапид
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур