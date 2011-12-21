Тьерри Дубе
№6
Полузащитник
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Команда
Люцерн
Возраст
32
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 20:00
Удинезе
0 : 0
Ювентус
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
0
Ювентус
0
был в запасе
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 17:00
Удинезе
2 : 1
Кьево
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 17:00
минуты: 89' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе
2
Кьево
1
минуты: 89' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 22:45
Интер
0 : 1
Удинезе
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
0
Удинезе
1
был в запасе
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:00
Удинезе
2 : 1
Сиена
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
2
Сиена
1
был в запасе
26.10.2011 26 окт. 2011 ср 21:45
Наполи
2 : 0
Удинезе
26.10.2011 26 окт. 2011 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Наполи
2
Удинезе
0
был в запасе
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 16:00
Удинезе
3 : 0
Новара
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
3
Новара
0
был в запасе
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 16:00
Аталанта
0 : 0
Удинезе
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
0
Удинезе
0
был в запасе
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:45
Милан
1 : 1
Удинезе
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
1
Удинезе
1
был в запасе
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 16:00
Удинезе
2 : 0
Фиорентина
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
2
Фиорентина
0
был в запасе
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 16:00
Лечче
0 : 2
Удинезе
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0
Удинезе
2
был в запасе