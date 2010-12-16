Свен Циммерманн
№33
Защитник
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Команда
Возраст
30
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 23:05
Хетафе
1 : 0
Янг Бойз
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Хетафе
1
Янг Бойз
0
был в запасе
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
Штутгарт
3 : 0
Янг Бойз
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Штутгарт
3
Янг Бойз
0
был в запасе