Флориан Джозефзун
№7
Нападающий
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Команда
Дерби Каунти
Возраст
30
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
Кристал Пэлас
0 : 1
Дерби Каунти
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Кристал Пэлас
0
Дерби Каунти
1
был в запасе