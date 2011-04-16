Джеффри Андретти
№33
Вратарь
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Команда
Возраст
30
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 22:00
Лилль
1 : 1
Бордо
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Лилль
1
Бордо
1
был в запасе
15.08.2010 15 авг. 2010 вс 18:00
Бордо
1 : 2
Тулуза
15.08.2010 15 авг. 2010 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Бордо
1
Тулуза
2
был в запасе