Серхи Роберто
№20
Полузащитник
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Команда
Барселона
Возраст
29
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.05.2021 11 мая 2021 вт 23:00
Леванте
3 : 3
Барселона
11.05.2021 11 мая 2021 вт 23:00
минуты: 46' - 85'
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
3
Барселона
3
минуты: 46' - 85' / Испания. Примера, 36 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 17:15
Барселона
0 : 0
Атлетико
08.05.2021 08 мая 2021 сб 17:15
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Барселона
0
Атлетико
0
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 22:00
Валенсия
2 : 3
Барселона
02.05.2021 02 мая 2021 вс 22:00
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Валенсия
2
Барселона
3
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
29.04.2021 29 апр. 2021 чт 20:00
Барселона
1 : 2
Гранада
29.04.2021 29 апр. 2021 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Барселона
1
Гранада
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 17:15
Вильярреал
1 : 2
Барселона
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 17:15
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Вильярреал
1
Барселона
2
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 23:00
Барселона
5 : 2
Хетафе
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 64'
Испания. Примера, 31 тур
Барселона
5
Хетафе
2
минуты: 1' - 64' / Испания. Примера, 31 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 22:00
Реал
2 : 1
Барселона
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 22:00
минуты: 64' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Реал
2
Барселона
1
минуты: 64' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 23:00
Барселона
2 : 1
Атлетик
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 23:00
минуты: 67' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
2
Атлетик
1
минуты: 67' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 23:00
Атлетико
1 : 0
Барселона
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1
Барселона
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 18:15
Барселона
5 : 2
Бетис
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Барселона
5
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 23:00
Алавес
1 : 1
Барселона
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1
Барселона
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур