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Серхи Роберто
№20
Полузащитник
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Команда
Барселона
Возраст
29
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига наций. лига а
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2018/2019
11.05.2021
11 мая 2021
вт
23:00
Леванте
3 : 3
Барселона
11.05.2021
11 мая 2021
вт
23:00
минуты: 46' - 85'
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
3
Барселона
3
минуты: 46' - 85' / Испания. Примера, 36 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
17:15
Барселона
0 : 0
Атлетико
08.05.2021
08 мая 2021
сб
17:15
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Барселона
0
Атлетико
0
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
22:00
Валенсия
2 : 3
Барселона
02.05.2021
02 мая 2021
вс
22:00
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Валенсия
2
Барселона
3
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
29.04.2021
29 апр. 2021
чт
20:00
Барселона
1 : 2
Гранада
29.04.2021
29 апр. 2021
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Барселона
1
Гранада
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
17:15
Вильярреал
1 : 2
Барселона
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
17:15
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Вильярреал
1
Барселона
2
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
23:00
Барселона
5 : 2
Хетафе
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 64'
Испания. Примера, 31 тур
Барселона
5
Хетафе
2
минуты: 1' - 64' / Испания. Примера, 31 тур
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
22:00
Реал
2 : 1
Барселона
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
22:00
минуты: 64' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Реал
2
Барселона
1
минуты: 64' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
23:00
Барселона
2 : 1
Атлетик
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
23:00
минуты: 67' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
2
Атлетик
1
минуты: 67' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
23:00
Атлетико
1 : 0
Барселона
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1
Барселона
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
18:15
Барселона
5 : 2
Бетис
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Барселона
5
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
23:00
Алавес
1 : 1
Барселона
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1
Барселона
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур