Рубен Миньо
№31
Вратарь
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Команда
АЕК
Возраст
32
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 19:30
Спартак
0 : 1
АЕК
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Спартак
0
АЕК
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
28.07.2016 28 июля 2016 чт 18:00
АЕК
1 : 1
Спартак
28.07.2016 28 июля 2016 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
АЕК
1
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд