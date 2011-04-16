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Людовик Сильвестр
№14
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2010/2011
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
17:00
Блэкпул
1 : 3
Уиган Атлетик
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Блэкпул
1
Уиган Атлетик
3
был в запасе
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
18:00
Вулверхэмптон
4 : 0
Блэкпул
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Вулверхэмптон
4
Блэкпул
0
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
22.02.2011
22 февр. 2011
вт
23:00
Блэкпул
3 : 1
Тоттенхэм
22.02.2011
22 февр. 2011
вт
23:00
минуты: 1' - 57'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Блэкпул
3
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 57' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
25.01.2011
25 янв. 2011
вт
22:30
Блэкпул
2 : 3
Манчестер Юнайтед
25.01.2011
25 янв. 2011
вт
22:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Блэкпул
2
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
18:00
Блэкпул
1 : 2
Сандерленд
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Блэкпул
1
Сандерленд
2
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
18:00
Вест Бромвич
3 : 2
Блэкпул
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Вест Бромвич
3
Блэкпул
2
был в запасе
12.01.2011
12 янв. 2011
ср
23:00
Блэкпул
2 : 1
Ливерпуль
12.01.2011
12 янв. 2011
ср
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Блэкпул
2
Ливерпуль
1
был в запасе
04.01.2011
04 янв. 2011
вт
23:00
Блэкпул
1 : 2
Бирмингем Сити
04.01.2011
04 янв. 2011
вт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Блэкпул
1
Бирмингем Сити
2
был в запасе
01.01.2011
01 янв. 2011
сб
18:00
Манчестер Сити
1 : 0
Блэкпул
01.01.2011
01 янв. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Манчестер Сити
1
Блэкпул
0
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
28.12.2010
28 дек. 2010
вт
18:00
Сандерленд
0 : 2
Блэкпул
28.12.2010
28 дек. 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 81'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Сандерленд
0
Блэкпул
2
минуты: 1' - 81' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
18:00
Блэкпул
2 : 1
Вулверхэмптон
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
18:00
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Блэкпул
2
Вулверхэмптон
1
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
18:00
Вест Хэм
0 : 0
Блэкпул
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Вест Хэм
0
Блэкпул
0
был в запасе
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Астон Вилла
3 : 2
Блэкпул
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Астон Вилла
3
Блэкпул
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
18:00
Блэкпул
2 : 2
Эвертон
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Блэкпул
2
Эвертон
2
был в запасе
01.11.2010
01 нояб. 2010
пн
23:00
Блэкпул
2 : 1
Вест Бромвич
01.11.2010
01 нояб. 2010
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Блэкпул
2
Вест Бромвич
1
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
Блэкпул
2 : 3
Манчестер Сити
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Блэкпул
2
Манчестер Сити
3
был в запасе
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
17:00
Ливерпуль
1 : 2
Блэкпул
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Ливерпуль
1
Блэкпул
2
был в запасе
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
Блэкпул
1 : 2
Блэкберн
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Блэкпул
1
Блэкберн
2
был в запасе
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
17:00
Блэкпул
2 : 2
Фулхэм
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Блэкпул
2
Фулхэм
2
был в запасе
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
17:00
Арсенал
6 : 0
Блэкпул
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 37'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Арсенал
6
Блэкпул
0
минуты: 1' - 37' / Англия. Премьер-Лига, 2 тур
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