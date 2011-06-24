Даниель Майкич
№4
Полузащитник
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Команда
Возраст
33
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.06.2011 24 июня 2011 пт 19:00
Балтика
1 : 3
Торпедо
24.06.2011 24 июня 2011 пт 19:00
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ Второй этап, 17 тур
Балтика
1
Торпедо
3
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ Второй этап, 17 тур
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:00
Мордовия
3 : 1
Балтика
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:00
минуты: 1' - 84'
Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
Мордовия
3
Балтика
1
минуты: 1' - 84' / Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
07.06.2011 07 июня 2011 вт 19:00
Балтика
1 : 0
Волгарь
4'
4'
4'
07.06.2011 07 июня 2011 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 14 тур
Балтика
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 14 тур
27.05.2011 27 мая 2011 пт 11:00
Луч
0 : 0
Балтика
27.05.2011 27 мая 2011 пт 11:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
Луч
0
Балтика
0
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
24.05.2011 24 мая 2011 вт 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Балтика
24.05.2011 24 мая 2011 вт 11:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 11 тур
СКА-Хабаровск
1
Балтика
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 11 тур
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
Урал
3 : 0
Балтика
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
Урал
3
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 15:00
Сибирь
3 : 0
Балтика
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур
Сибирь
3
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур