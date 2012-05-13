Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Ивица Олич
Марио Фернандес
Антонио Рюдигер
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Неймар Да Силва
Серхио Рамос
Патрик Шик
Денис Черышев
Артем Дзюба
Испания
Россия
Бельгия
Португалия
Англия
Франция
Нидерланды
Финляндия
Украина
Италия
Шотландия
ЦСКА
Спартак
Зенит
Манчестер Сити
Челси
Барселона
Ювентус
Ливерпуль
Бавария
Крылья Советов
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Испания
Россия
Ивица Олич
Марио Фернандес
Криштиану Роналду
Станислав Черчесов
Panini
Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Неймар
РПЛ
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Поделиться:
Херв Ксавьер Зенге
№14
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
37
Рост
177
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
2010
13.05.2012
13 мая 2012
вс
14:30
Крылья Советов
1 : 1
Ахмат
13.05.2012
13 мая 2012
вс
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 44 тур
Крылья Советов
1
Ахмат
1
был в запасе
06.05.2012
06 мая 2012
вс
17:30
Ахмат
3 : 1
Амкар
06.05.2012
06 мая 2012
вс
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 43 тур
Ахмат
3
Амкар
1
был в запасе
02.05.2012
02 мая 2012
ср
18:15
Волга
1 : 3
Ахмат
02.05.2012
02 мая 2012
ср
18:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 42 тур
Волга
1
Ахмат
3
был в запасе
27.04.2012
27 апр. 2012
пт
18:30
Ростов
1 : 1
Ахмат
27.04.2012
27 апр. 2012
пт
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 41 тур
Ростов
1
Ахмат
1
был в запасе
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
13:00
Амкар
2 : 0
Ахмат
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 37 тур
Амкар
2
Ахмат
0
был в запасе
26.03.2012
26 марта 2012
пн
17:00
Ахмат
1 : 3
Волга
26.03.2012
26 марта 2012
пн
17:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 36 тур
Ахмат
1
Волга
3
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 36 тур
17.03.2012
17 марта 2012
сб
15:30
Ахмат
1 : 0
Ростов
17.03.2012
17 марта 2012
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 35 тур
Ахмат
1
Ростов
0
был в запасе
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
13:00
Спартак-Нальчик
3 : 0
Ахмат
48'
48'
48'
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 32 тур
Спартак-Нальчик
3
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 32 тур
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
15:15
Ахмат
0 : 0
Крылья Советов
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 31 тур
Ахмат
0
Крылья Советов
0
был в запасе
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
17:30
Ахмат
2 : 0
Краснодар
38'
38'
38'
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Ахмат
2
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
15:30
Крылья Советов
2 : 1
Ахмат
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Крылья Советов
2
Ахмат
1
был в запасе
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
15:15
Ахмат
1 : 0
Амкар
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Ахмат
1
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
13:00
ЦСКА
2 : 2
Ахмат
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
ЦСКА
2
Ахмат
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
Ахмат
1 : 2
Кубань (ЛФЛ)
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
минуты: 60' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Ахмат
1
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 60' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
16:45
Волга
3 : 1
Ахмат
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
16:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Волга
3
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
19:30
Ахмат
1 : 1
Ростов
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Ахмат
1
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
15:15
Динамо
6 : 2
Ахмат
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
15:15
минуты: 62' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Динамо
6
Ахмат
2
минуты: 62' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
18:15
Ахмат
2 : 4
Спартак
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Ахмат
2
Спартак
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
30.07.2011
30 июля 2011
сб
14:30
Томь
0 : 1
Ахмат
30.07.2011
30 июля 2011
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Томь
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
22.07.2011
22 июля 2011
пт
18:45
Ахмат
0 : 1
Рубин
22.07.2011
22 июля 2011
пт
18:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Ахмат
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Показать все игры