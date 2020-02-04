Чарли Адам
№16
Полузащитник
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Команда
Рединг
Возраст
35
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 22:45
Кардифф
2(1) : 2(4)
Рединг
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Кардифф
2(1)
Рединг
2(4)
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
Рединг
1 : 1
Кардифф
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Рединг
1
Кардифф
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
Блэкпул
0 : 2
Рединг
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкпул
0
Рединг
2
был в запасе