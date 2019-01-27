Бэрри Беннэн
№41
Полузащитник
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Команда
Шеффилд Уэнсдэй
Возраст
31
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 21:00
Челси
3 : 0
Шеффилд Уэнсдэй
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Челси
3
Шеффилд Уэнсдэй
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
15.01.2019 15 янв. 2019 вт 22:45
Лутон Таун
0 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
15.01.2019 15 янв. 2019 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Лутон Таун
0
Шеффилд Уэнсдэй
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
Лутон Таун
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Шеффилд Уэнсдэй
0
Лутон Таун
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала