Люк Дэниэльс
№28
Вратарь
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Команда
Брентфорд
Возраст
33
Рост
193
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:30
Брентфорд
1 : 3
Лестер Сити
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Брентфорд
1
Лестер Сити
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала