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Джеймс МакАртур
№18
Полузащитник
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Команда
Кристал Пэлас
Возраст
33
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010/2011
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
21:00
Кристал Пэлас
2 : 3
Вест Хэм
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Кристал Пэлас
2
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
22:15
Манчестер Сити
4 : 0
Кристал Пэлас
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Сити
4
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
23:00
Арсенал
0 : 0
Кристал Пэлас
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
0
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
18:00
Кристал Пэлас
2 : 0
Шеффилд Юнайтед
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Кристал Пэлас
2
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
28.12.2020
28 дек. 2020
пн
18:00
Кристал Пэлас
1 : 1
Лестер Сити
28.12.2020
28 дек. 2020
пн
18:00
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Кристал Пэлас
1
Лестер Сити
1
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
18:00
Астон Вилла
3 : 0
Кристал Пэлас
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 75'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Астон Вилла
3
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 75' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
15:30
Кристал Пэлас
0 : 7
Ливерпуль
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
15:30
минуты: 1' - 75'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Кристал Пэлас
0
Ливерпуль
7
минуты: 1' - 75' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Вест Хэм
1 : 1
Кристал Пэлас
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Вест Хэм
1
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:15
Кристал Пэлас
1 : 1
Тоттенхэм
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
1
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
15:00
Вест Бромвич
1 : 5
Кристал Пэлас
50'
50'
50'
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 73'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Вест Бромвич
1
Кристал Пэлас
5
минуты: 1' - 73' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
27.11.2020
27 нояб. 2020
пт
23:00
Кристал Пэлас
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
27.11.2020
27 нояб. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 82'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
0
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 1' - 82' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
23.11.2020
23 нояб. 2020
пн
20:30
Бернли
1 : 0
Кристал Пэлас
23.11.2020
23 нояб. 2020
пн
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Бернли
1
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
18:00
Кристал Пэлас
4 : 1
Лидс
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
4
Лидс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
30.10.2020
30 окт. 2020
пт
23:00
Вулверхэмптон
2 : 0
Кристал Пэлас
30.10.2020
30 окт. 2020
пт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Вулверхэмптон
2
Кристал Пэлас
0
был в запасе
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:00
Кристал Пэлас
1 : 1
Брайтон & Хов
87'
87'
87'
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Кристал Пэлас
1
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
14:30
Челси
4 : 0
Кристал Пэлас
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
14:30
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Челси
4
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
17:00
Кристал Пэлас
1 : 2
Эвертон
45'
45'
45'
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 88'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Кристал Пэлас
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 88' / Англия. Премьер-лига, 3 тур
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
19:30
Манчестер Юнайтед
1 : 3
Кристал Пэлас
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Юнайтед
1
Кристал Пэлас
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
17:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Саутгемптон
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Кристал Пэлас
1
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур