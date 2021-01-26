Джеймс МакАртур
№18
Полузащитник
Подписаться
Команда
Кристал Пэлас
Возраст
33
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
Кристал Пэлас
2 : 3
Вест Хэм
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Кристал Пэлас
2
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 22:15
Манчестер Сити
4 : 0
Кристал Пэлас
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Сити
4
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
14.01.2021 14 янв. 2021 чт 23:00
Арсенал
0 : 0
Кристал Пэлас
14.01.2021 14 янв. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
0
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 18:00
Кристал Пэлас
2 : 0
Шеффилд Юнайтед
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Кристал Пэлас
2
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
28.12.2020 28 дек. 2020 пн 18:00
Кристал Пэлас
1 : 1
Лестер Сити
28.12.2020 28 дек. 2020 пн 18:00
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Кристал Пэлас
1
Лестер Сити
1
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 18:00
Астон Вилла
3 : 0
Кристал Пэлас
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 75'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Астон Вилла
3
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 75' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 15:30
Кристал Пэлас
0 : 7
Ливерпуль
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 15:30
минуты: 1' - 75'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Кристал Пэлас
0
Ливерпуль
7
минуты: 1' - 75' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Вест Хэм
1 : 1
Кристал Пэлас
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Вест Хэм
1
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:15
Кристал Пэлас
1 : 1
Тоттенхэм
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
1
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 15:00
Вест Бромвич
1 : 5
Кристал Пэлас
50'
50'
50'
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 73'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Вест Бромвич
1
Кристал Пэлас
5
минуты: 1' - 73' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
27.11.2020 27 нояб. 2020 пт 23:00
Кристал Пэлас
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
27.11.2020 27 нояб. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 82'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
0
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 1' - 82' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 20:30
Бернли
1 : 0
Кристал Пэлас
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Бернли
1
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 18:00
Кристал Пэлас
4 : 1
Лидс
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
4
Лидс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
30.10.2020 30 окт. 2020 пт 23:00
Вулверхэмптон
2 : 0
Кристал Пэлас
30.10.2020 30 окт. 2020 пт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Вулверхэмптон
2
Кристал Пэлас
0
был в запасе
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
Кристал Пэлас
1 : 1
Брайтон & Хов
87'
87'
87'
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Кристал Пэлас
1
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 14:30
Челси
4 : 0
Кристал Пэлас
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 14:30
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Челси
4
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 17:00
Кристал Пэлас
1 : 2
Эвертон
45'
45'
45'
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 88'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Кристал Пэлас
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 88' / Англия. Премьер-лига, 3 тур
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 19:30
Манчестер Юнайтед
1 : 3
Кристал Пэлас
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Юнайтед
1
Кристал Пэлас
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 17:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Саутгемптон
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Кристал Пэлас
1
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур