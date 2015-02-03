Райан Дональдсон
№7
Нападающий
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Команда
Кембридж Юнайтед
Возраст
30
Рост
175
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.02.2015 03 февр. 2015 вт 22:45
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Кембридж Юнайтед
03.02.2015 03 февр. 2015 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 4 раунд
Манчестер Юнайтед
3
Кембридж Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 4 раунд
23.01.2015 23 янв. 2015 пт 22:55
Кембридж Юнайтед
0 : 0
Манчестер Юнайтед
23.01.2015 23 янв. 2015 пт 22:55
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 4 раунд
Кембридж Юнайтед
0
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 4 раунд