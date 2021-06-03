Шейн Фергюсон
№11
Полузащитник
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Команда
Миллуолл
Возраст
29
Рост
176
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.06.2021 03 июня 2021 чт 21:00
Украина
1 : 0
Северная Ирландия
03.06.2021 03 июня 2021 чт 21:00
минуты: 1' - 68'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Украина
1
Северная Ирландия
0
минуты: 1' - 68' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь