Пит Велтхуйзен
№22
Вратарь
Подписаться
Команда
Витесс
Возраст
34
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.08.2012 09 авг. 2012 чт 21:00
Витесс
0 : 2
Анжи
09.08.2012 09 авг. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Витесс
0
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
02.08.2012 02 авг. 2012 чт 18:00
Анжи
2 : 0
Витесс
02.08.2012 02 авг. 2012 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Анжи
2
Витесс
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд