Винко Буден
№0
Защитник
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Команда
Возраст
35
Рост
184
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 17:30
Балтика
1 : 2
Динамо
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Балтика
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 15:00
Сочи
0 : 2
Балтика
22'
22'
22'
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Сочи
0
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 38 тур
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:00
Балтика
2 : 1
Иртыш
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Балтика
2
Иртыш
1
был в запасе
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 18:30
Балтика
0 : 1
Урал
52'
52'
52'
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 18:30
минуты: 1' - 68'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Балтика
0
Урал
1
минуты: 1' - 68' / Россия. Первый дивизион, 35 тур
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 18:00
Волга
4 : 1
Балтика
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Волга
4
Балтика
1
был в запасе
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
Балтика
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Балтика
0
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 18:30
Балтика
3 : 1
Химки
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 18:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Балтика
3
Химки
1
был в запасе
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 11:00
Луч
2 : 1
Балтика
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Луч
2
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 30 тур
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 18:30
Балтика
2 : 1
Авангард
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Балтика
2
Авангард
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 28 тур
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 18:00
Ротор
1 : 0
Балтика
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Ротор
1
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 18:00
Волгарь
2 : 2
Балтика
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Волгарь
2
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 25 тур
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 19:00
Балтика
2 : 2
Мордовия
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 19:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Балтика
2
Мордовия
2
был в запасе