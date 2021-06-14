Войцех Щесны №1 Вратарь Подписаться

Команда Ювентус

Возраст 31

Рост 196

Вес 86

Метание копья и бальные танцы – чем он занимался до футбола. В «Арсенале» стал 100-м удаленным при Арсене Венгере игроком клуба.