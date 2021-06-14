Войцех Щесны
№1
Вратарь
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Команда
Ювентус
Возраст
31
Рост
196
Вес
86
Метание копья и бальные танцы – чем он занимался до футбола. В «Арсенале» стал 100-м удаленным при Арсене Венгере игроком клуба.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.06.2021 14 июня 2021 пн 19:00
Польша
1 : 2
Словакия
18'
18'
18'
14.06.2021 14 июня 2021 пн 19:00
18'
минуты: 1' - 90'
Чемпионат Европы, 1 тур
Польша
1
Словакия
2
минуты: 1' - 90' / Чемпионат Европы, 1 тур