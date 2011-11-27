Илья Протасов
№20
Полузащитник
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Команда
Возраст
28
Рост
186
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 11:00
Томь
0 : 0
Краснодар
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 11:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 32 тур
Томь
0
Краснодар
0
был в запасе