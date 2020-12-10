Дмитрий Хомченовский
№10
Полузащитник
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Команда
Заря
Возраст
31
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
Брага
2 : 0
Заря
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
минуты: 87' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Брага
2
Заря
0
минуты: 87' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
Заря
1 : 4
АЕК
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 59'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Заря
1
АЕК
4
минуты: 1' - 59' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
Заря
1 : 2
Брага
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Заря
1
Брага
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 22:00
Лестер Сити
3 : 0
Заря
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 22:00
минуты: 1' - 76'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лестер Сити
3
Заря
0
минуты: 1' - 76' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур