Антони Гуисе
№21
Нападающий
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Команда
Арль-Авиньон
Возраст
36
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 22:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Ланс
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 22:00
минуты: 85' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Арль-Авиньон
0
Ланс
1
минуты: 85' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур