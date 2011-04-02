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Себастьян Пиоселье
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
42
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
Арль-Авиньон
0 : 2
Монако
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Арль-Авиньон
0
Монако
2
был в запасе
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
Кан
2 : 0
Арль-Авиньон
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
2
Арль-Авиньон
0
был в запасе
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
Арль-Авиньон
3 : 3
Лорьян
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 59'
Франция. Лига 1, 27 тур
Арль-Авиньон
3
Лорьян
3
минуты: 1' - 59' / Франция. Лига 1, 27 тур
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
Лион
5 : 0
Арль-Авиньон
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
минуты: 59' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лион
5
Арль-Авиньон
0
минуты: 59' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
Арль-Авиньон
1 : 1
Брест
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Арль-Авиньон
1
Брест
1
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
Осер
1 : 1
Арль-Авиньон
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Осер
1
Арль-Авиньон
1
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
Ренн
4 : 0
Арль-Авиньон
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
4
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
Сент-Этьен
2 : 0
Арль-Авиньон
58'
58'
58'
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
2
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Лилль
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
минуты: 66' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Арль-Авиньон
0
Лилль
1
минуты: 66' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
Валансьен
3 : 0
Арль-Авиньон
72'
72'
72'
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 15 тур
Валансьен
3
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 15 тур
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
Арль-Авиньон
2 : 4
Бордо
90'
90'
90'
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Арль-Авиньон
2
Бордо
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
Монако
0 : 0
Арль-Авиньон
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
0
Арль-Авиньон
0
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
21:00
Арль-Авиньон
3 : 2
Кан
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Арль-Авиньон
3
Кан
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
Лорьян
2 : 0
Арль-Авиньон
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
2
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
Арль-Авиньон
1 : 1
Лион
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Арль-Авиньон
1
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
20:00
Брест
0 : 0
Арль-Авиньон
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Брест
0
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
20:00
Арль-Авиньон
0 : 4
Осер
61'
61'
61'
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Арль-Авиньон
0
Осер
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
20:00
Монпелье
3 : 1
Арль-Авиньон
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
3
Арль-Авиньон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
22:00
Арль-Авиньон
0 : 3
Марсель
5'
5'
5'
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
22:00
минуты: 1' - 71'
Франция. Лига 1, 6 тур
Арль-Авиньон
0
Марсель
3
минуты: 1' - 71' / Франция. Лига 1, 6 тур
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
20:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Ренн
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 4 тур
Арль-Авиньон
0
Ренн
1
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 4 тур
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