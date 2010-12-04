Эламине Эрбате
№4
Защитник
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Команда
Возраст
39
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 21:00
Арль-Авиньон
1 : 1
Нанси
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 58'
Франция. Лига 1, 16 тур
Арль-Авиньон
1
Нанси
1
минуты: 1' - 58' / Франция. Лига 1, 16 тур
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:00
Арль-Авиньон
2 : 4
Бордо
63'
63'
63'
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Арль-Авиньон
2
Бордо
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 21:00
Монако
0 : 0
Арль-Авиньон
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
0
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 21:00
Арль-Авиньон
3 : 2
Кан
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Арль-Авиньон
3
Кан
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 22:00
Арль-Авиньон
0 : 3
Марсель
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Арль-Авиньон
0
Марсель
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 20:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Ренн
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Арль-Авиньон
0
Ренн
1
был в запасе
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 20:00
Тулуза
2 : 1
Арль-Авиньон
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
2
Арль-Авиньон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 22:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Ланс
47'
47'
47'
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Арль-Авиньон
0
Ланс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 22:00
Сошо
2 : 1
Арль-Авиньон
57'
57'
57'
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Сошо
2
Арль-Авиньон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур