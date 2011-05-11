Кирилье Мервиль
№16
Вратарь
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Команда
Кретель
Возраст
39
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.05.2011 11 мая 2011 ср 20:00
Ницца
3 : 2
Арль-Авиньон
11.05.2011 11 мая 2011 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ницца
3
Арль-Авиньон
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 20:00
Лилль
5 : 0
Арль-Авиньон
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
5
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
Нанси
0 : 0
Арль-Авиньон
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Нанси
0
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
Арль-Авиньон
0 : 0
Монпелье
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 23 тур
Арль-Авиньон
0
Монпелье
0
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 23 тур
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 21:00
Марсель
1 : 0
Арль-Авиньон
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
1
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
Ренн
4 : 0
Арль-Авиньон
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
4
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 21:00
Арль-Авиньон
0 : 0
Ницца
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Арль-Авиньон
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 21:00
Сент-Этьен
2 : 0
Арль-Авиньон
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
2
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Лилль
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Арль-Авиньон
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 21:00
Арль-Авиньон
1 : 1
Нанси
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Арль-Авиньон
1
Нанси
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 21:00
Валансьен
3 : 0
Арль-Авиньон
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Валансьен
3
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:00
Арль-Авиньон
2 : 4
Бордо
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Арль-Авиньон
2
Бордо
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 21:00
Монако
0 : 0
Арль-Авиньон
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
0
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 21:00
Арль-Авиньон
3 : 2
Кан
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Арль-Авиньон
3
Кан
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 20:00
Лорьян
2 : 0
Арль-Авиньон
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
2
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 18:00
Арль-Авиньон
1 : 1
Лион
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Арль-Авиньон
1
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 20:00
Брест
0 : 0
Арль-Авиньон
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Брест
0
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 20:00
Арль-Авиньон
0 : 4
Осер
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Арль-Авиньон
0
Осер
4
был в запасе
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 20:00
Монпелье
3 : 1
Арль-Авиньон
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
3
Арль-Авиньон
1
был в запасе
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 22:00
Арль-Авиньон
0 : 3
Марсель
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Арль-Авиньон
0
Марсель
3
был в запасе