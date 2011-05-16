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Томаш Микола
№15
Нападающий
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Команда
Возраст
32
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
16.05.2011
16 мая 2011
пн
22:00
Брест
1 : 1
Лион
16.05.2011
16 мая 2011
пн
22:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Брест
1
Лион
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:00
Монпелье
0 : 0
Брест
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 79'
Франция. Лига 1, 33 тур
Монпелье
0
Брест
0
минуты: 1' - 79' / Франция. Лига 1, 33 тур
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
Сошо
2 : 1
Брест
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Сошо
2
Брест
1
был в запасе
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
Брест
2 : 0
Монако
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Брест
2
Монако
0
был в запасе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
Валансьен
3 : 0
Брест
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Валансьен
3
Брест
0
был в запасе
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
Брест
2 : 1
Нанси
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Брест
2
Нанси
1
был в запасе
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
Лорьян
2 : 0
Брест
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
2
Брест
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
Брест
1 : 3
Кан
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
1
Кан
3
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
Брест
0 : 0
Марсель
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
минуты: 69' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Брест
0
Марсель
0
минуты: 69' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
Ницца
1 : 1
Брест
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Ницца
1
Брест
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
Брест
0 : 0
Монпелье
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Брест
0
Монпелье
0
был в запасе
30.11.2010
30 нояб. 2010
вт
22:00
Брест
4 : 1
Ланс
30.11.2010
30 нояб. 2010
вт
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Брест
4
Ланс
1
был в запасе
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
21:00
Ренн
2 : 1
Брест
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
21:00
минуты: 72' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ренн
2
Брест
1
минуты: 72' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
Брест
1 : 1
Сошо
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 13 тур
Брест
1
Сошо
1
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 13 тур
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
19:00
Лилль
3 : 1
Брест
46'
46'
46'
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 12 тур
Лилль
3
Брест
1
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 12 тур
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
Брест
2 : 0
Сент-Этьен
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 11 тур
Брест
2
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 11 тур
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
20:00
Бордо
0 : 2
Брест
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 81'
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
0
Брест
2
минуты: 1' - 81' / Франция. Лига 1, 10 тур
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
20:00
Брест
0 : 0
Арль-Авиньон
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Брест
0
Арль-Авиньон
0
был в запасе
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
20:00
Монако
0 : 1
Брест
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
0
Брест
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
18:00
Брест
1 : 0
Валансьен
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 74'
Франция. Лига 1, 7 тур
Брест
1
Валансьен
0
минуты: 1' - 74' / Франция. Лига 1, 7 тур
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