Йоанн Бинь
№23
Полузащитник
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Команда
Возраст
43
Рост
168
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
Брест
2 : 2
Эвиан
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест
2
Эвиан
2
был в запасе